Roketli saldırıda yaralanan asker ve polisler tedavi altına alındı



Akşam saatlerinde Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Öncüpınar konaklama tesislerine atılan roketatarlı saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru 8 güvenlik görevlisi olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. 8 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hastanenin çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındı.

PKK/YPG hedefleri vuruluyor

Roketatarlı saldırının gerçekleştiği Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Bölgesinde konuşulu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasatları tarafından yoğun ateş altına alındı.

Mehmet Ali Dağ - İbrahim Halil Aslan



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