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Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi. Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

Beyhan Sağlam - Hanifi Güzel

 

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