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Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi

Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi
Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta roma dönemine ait olan kaya mezarları ve mağaralar yoğun ilgi görüyor.

Onikişubat ilçesinde bağlı kumarlı Mahallesi'nde bulunan kaya mezarları ve mağaralar gezginlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Roma dönemine ait olan tarihi mekanları görmek için geldiklerini söyleyen gezginlerden Emine Saçak, "Kumarlı Mahallesi'nde bulunan tarihi yerleri görmek için geldik. Roma dönemine ait olduğu söylenen Kaya mezarlarını gezdik ve burası gerçekten görülmeye değer yerler. Tarihe tanıklık yapmış mekanları gezerek fotoğraflarını çekiyoruz. Burada belirli yerlerde bulunan tarihi kalıntılar halen keşfedilmeyi bekliyor" dedi.

Fazilet Çomruk

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