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Roma Dönemi'ne ait 'bronz savaşçı heykeli' ele geçirildi

Roma Dönemi'ne ait 'bronz savaşçı heykeli' ele geçirildi
Roma Dönemi'ne ait 'bronz savaşçı heykeli' ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykeli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kozan'a bağlı Kuyuluk Mahallesi'nde iki kişinin ellerinde bulundurduğu ve tarihi eser değeri bulunan objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. E.K. (54) ve H.A.'nın (54) ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları esnada jandarma ekipleri şahısların evlerine ve arabalarına baskın düzenledi. Her iki şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 30 sikke, 4 obje, 2 dedektör cihazı, kazma ve biber gazı da ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Beril Solmuşgül
 

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