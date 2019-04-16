Roma dönemine ait bronz takı seti ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler Güney ilçesi Yenikonak Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Baskında 4 kişiyi gözaltına alan ekipler şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 30 adet Grek, Helenistik İskender, Bizans, Roma ve Lidya dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Roma dönemine ait bronz ok ucu ve gerdanlık, bileklik, küpe ve yüzük olmak üzere toplamda 7 objeden oluşan bronz takı seti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İbrahim Acıkara

