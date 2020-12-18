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Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı
Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götüren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. isimli şahsın elinde bulunduğu tarihi eseri satmak için Kayseri iline götüreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. H.D'nin içinde bulunduğu otomobil, Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde mezar steli ele geçirildi. H.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezar stelinin ise işlemlerin ardından müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Murat Sürücü
 

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