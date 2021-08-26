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Roma - Trabzonspor maçı Canlı Anlatım

Roma - Trabzonspor maçı Canlı Anlatım
Roma - Trabzonspor maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımı ile karşı kaşıya geliyor.

 UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya konuk oluyor. İlk maçta sahasında İtalyan temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, turu geçmenin mücadelesini veriyor. 

 

Roma 2-0 Trabzonspor 

 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Karsdrop'un pasında topu önüne alan Cristante'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Karsdrop'un pasıyla topla buluşan Pellegrini'nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


 46' Abdülkadir Ömür, Gervinho'nun yerine oyuna girdi.Gervinho - Abdülkadir Ömür
Maç Başladı

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

 65' GOL! Mancini'nin pasında ceza sahasında Uğurcan'ı geçen Zanıolo topu ağlarımıza gönderdi ve farkı 2'ye yükseltti. Gol - Nicolò Zaniolo

MAÇTA İLK 11'LER


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar lE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Cornelius

Roma: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Nicolas, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham
 

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