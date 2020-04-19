İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti

Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da, futbolcular ve teknik ekibin gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçti.

Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla kulüpler ekonomik olarak zor günlerden geçtikleri için futbolcular da maaşlarında indirime gidiyor. Bu doğrultuda İtalyan temsilcisi Roma, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma'da yapılan açıklamaya göre futbolcu ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından vazgeçtiğini bildirildi.

Roma, gönüllü olarak alınan bu karar için futbolcu ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.