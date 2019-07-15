Roma'da göçmenlerin bulunduğu bina tahliye edildi

İtalyan polisi Roma'da göçmenlerin ve evsizlerin yasa dışı olarak yaşadığı eski bir okul binasını boşalttı. Binada yaşayanlar, polisin binaya girmesini engellemek için eşyalardan bariyer oluşturup ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri tarafından alevler söndürülerek tahliye işlemi sürdürüldü.

İtalya'nın ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle eleştirilen İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya'nın terkedilmiş binaları yasa dışı yollarla işgal eden hiç kimseye tolerans göstermeyeceğini belirterek, yapının tehlikeli olduğunu, orada yaşayan kadın ve çocukları tehlikeye attığını ifade etti.

Belediye yetkilileri tarafından tahliye işleminin ardından yapılan açıklamada, binadan çıkarılan yaklaşık 200 kişiye alternatif konut sağlandığı ifade edildi.