Roman müzisyenler ilgi odağı oldu

Sokakta çalıp söyleyen Romanlar hem vatandaşları eğlendirmeye hem de harçlıklarını çıkarmayı çalıştılar. Bafra'da sokakta klarnet, keman ve darbuka çalarak şarkı söyleyen Gazipaşalı Roman müzisyenleri gören vatandaşlar büyük bir zevkle onları izledi.

Atatürk Bulvarı'nda kendilerine has yorumlarıyla sevilen sanat müziği şarkılarını seslendiren Roman gençler alışverişe çıkan vatandaşların ilgi odağı oldu. Kendilerine selam anlamına gelen “Gurup Namaste" ismini veren ve grubun başı olan Ramazan Karabulut, amaçlarının para kazanmak ve vatandaşları eğlendirmek olduğunu söyledi. Kimseye zararlarının dokunmadığını ifade eden Karabulut, "Biz burada sokak müzisyenliği yaparak hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de müzisyenlik yapıyoruz. Biz vatandaşlarımızı eğlendirmenin peşindeyiz. Ne mutlu bize onları eğlendirebiliyorsak” dedi.