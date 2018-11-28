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Roman Neustadter: 'Takıma katkı vermek istiyorum'

Roman Neustadter: 'Takıma katkı vermek istiyorum'
Roman Neustadter: 'Takıma katkı vermek istiyorum'

Fenerbahçe'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter, Dinamo Zagreb maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında "Takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Teknik Sorumlu Erwin Koeman ile birlikte Dinamo Zagreb maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak konuşan Rus futbolcu, "Çok uzun soluklu planlar yapmıyorum. Şu andaki kariyer planım yarınki maçı kazanmak. 6 ay sonrası veya 2 hafta sonrasını düşünmüyorum. Sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Güven kazanmak istiyorum, maçları kazanmak istiyorum. Diğer hiçbir şeyi bilmiyorum, sadece yarına odaklanıyorum. O kadar uzağa bakmıyorum" dedi. Takımdaki kötü gidişatla ilgili de konuşan Neustadter, "Bunun cevabını vermek zor. Çok fazla şey bir araya geldi. Takım istiyor, çalışıyor. Gol atmak istiyoruz, savunma yapmak istiyoruz. Bir süre, Trabzonspor maçına kadar performansımız yükseldi ancak Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Bazı maçlar var, 1-0'ı bulsak biz avantajlı olacaktık ancak olmadı. Bunları başaramadık. Umarım yarın bunu başarırız ve ilk golü atan taraf oluruz" açıklamasını yaptı.  

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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