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Romanya, İngiltere ile tüm uçuşları askıya aldı

Romanya, İngiltere ile tüm uçuşları askıya aldı
Romanya, İngiltere ile tüm uçuşları askıya aldı

Romanya, İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa'da birçok ülke korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları askıya almaya devam ediyor.

Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'nın ardından Romanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu. Romanya Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin yüksek epidemiyolojik risk arz eden ve Romanya'ya seyahat eden yolcuların karantinaya alınması zorunlu ülkeler arasına ekleme kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ve Kuveyt'te İngiltere ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

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