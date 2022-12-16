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Romanya, Makedonya ve Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

Romanya, Makedonya ve Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı
Romanya, Makedonya ve Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde Karyağdı, Margarit ve Ayva ihracatı başladı. Özellikle depolarda bekleyen Karyağdı armudu Makedonya’ya, Margarit ve Ayva Romanya, Bulgaristan ve Moldovya’ya gönderiliyor.

Üreticiler birinci sınıf elmaları iç piyasaya gönderdiklerini, bunun yanında ilçede yetişen ayvada da ihracatın başladığını söylediler. Yeni yıl öncesinde başlayan hareketliliğin ardından ilçede çok sayıda kişinin geçim kaynağı olan Karyağdı, Margarit ve Ayva dış pazarlarda yerini almaya başladı.

Korkuteli elmasının rengi, kokusu, parlaklığı ve aromasından dolayı iç ve dış pazarda özellikle büyük mağazalar tarafından tercih edilirken meyve suyu fabrikalarının da büyük oranda ihtiyacı buradan karşılanıyor.

Adem Durmaz
 

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