Romanya, Makedonya ve Ukrayna'ya ayva ve karyağdı armudu ihracatı

Üreticiler birinci sınıf elmaları iç piyasaya gönderdiklerini, bunun yanında ilçede yetişen ayvada da ihracatın başladığını söylediler. Yeni yıl öncesinde başlayan hareketliliğin ardından ilçede çok sayıda kişinin geçim kaynağı olan Karyağdı, Margarit ve Ayva dış pazarlarda yerini almaya başladı.

Korkuteli elmasının rengi, kokusu, parlaklığı ve aromasından dolayı iç ve dış pazarda özellikle büyük mağazalar tarafından tercih edilirken meyve suyu fabrikalarının da büyük oranda ihtiyacı buradan karşılanıyor.

Adem Durmaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.