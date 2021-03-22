İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı

Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı
Romanya'da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı

Romanya’da bir televizyon programının canlı yayını sırasında çıplak bir kadın stüdyoya dalarak sunucuya saldırdı.

Romanya’da çıplak bir kadın canlı yayında sunucuya saldırdı - Tıkla İzle

Romanya'da Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, saldırıya uğradı. Çıplak bir kadın stüdyoya dalarak elindeki taşı sunucuya fırlattı. “Paramı geri ver” şeklinde bağıran kadın, taşı fırlatıp Vaida'ya doğru koştu. Saldırgan kadın, stüdyo ekibi tarafından durdurularak dışarı çıkarıldı. Canlı yayın saldırı anında kesilirken, Vaida saldırganı tanımadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırgan kadının birkaç hafta önce bir psikiyatri kliniğinden taburcu olduğu belirtildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.