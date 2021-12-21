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Romanya'da Covid-19 tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü

Romanya'da Covid-19 tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü
Romanya'da Covid-19 tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Covid-19 sağlık sertifikasının işçiler için zorunlu hale getirilmesini engellemek isteyen protestocular, Meclis binasını basmaya çalıştı.

Romanya'da Covid-19 tedbirlerine karşı binlerce kişi Meclise yürüdü - Tıkla İzle

Romanya'da korona virüs salgınına karşı arttırılmak istenen önlemler tepki çekti. Başkent Bükreş'te yaklaşık 2 bin 500 kişi, milletvekillerinin Covid-19 sertifikasını işçiler için zorunlu hale getirmelerini engellemek amacıyla Meclisi basmak istedi. Meclis binası etrafındaki bazı yollarda trafiği engelleyen protestocular, bazı araçlara da zarar verdi. Protestocular, Romanya bayrakları sallayarak "Özgürlük" sloganı attı. Muhalefetteki aşırı sağcı "Romanyalılar Birliği için İttifak (AUR)" tarafından düzenlenen protesto gösterisine çevik kuvvet polisi hazırlıksız yakalanırken, yüzlerce kişi Meclis kapısından içeri girmeyi denedi ancak daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis ise protestoculara karşı güç kullanmadı. Romanya'da merkez ve solculardan oluşan iktidar koalisyonu, şu anda sağlık sertifikasını müzakere ediyor.

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