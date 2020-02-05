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Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da hükümet düştü
Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban önderliğinde 3 ay önce kurulan hükümet, Meclis'teki gensoru önergesinin 139'a karşı 261 oyla kabul edilmesiyle düştü.

Romanya'da liberallerin önderliğindeki hükümet, göreve geldikten 3 ay sonra düştü. Meclis'te yer alan milletvekillerinden 261'i Başbakan Ludovic Orban aleyhinde oy kullandı. Böylece Orban önderliğindeki hükümet, Meclis'teki gensoru önergesinin 139'a karşı 261 oyla kabul edilmesiyle düştü. Muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Marcel Ciolacu oylamanın ardından, "Bu hükümet, Meclis tarafından büyük bir farkla reddedildi" açıklamasını yaptı. Oylama öncesinde her türlü sonuca hazır olduğunu söyleyen Orban ise partisinin asıl hedefinin yaklaşan seçimleri kazanmak olduğunu belirtti. Başbakan Orban, "Geniş meclis desteği ile istikrarlı ve sağlam bir yönetim sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Serkan Bayar

 

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