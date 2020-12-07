Romanya'da seçimin galibi sosyal demokratlar oldu

Romanya'da dün yapılan yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokratlar (PSD), iktidardaki Ulusal Liberal Parti'ye (NLP) karşı galip oldu. Romanya'da dün gece yayınlanan son çıkış anketlerine göre, Sosyal Demokratların yüzde 29.7 oy aldığı, Başbakan Ludovic Orban'ın liderliğindeki merkezci Liberallerin yüzde 25.57 oy aldığı açıklandı. Merkezci ittifak partisi USR PLUS yüzde 15.5 oyla Romanya Parlamentosunda üçüncü oldu. PSD lideri Marcel Cşolacu, ilk sonuçlarda partisinin önde olduğunun görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bay Orban'ın istifasını bekliyorum, Rumenlerin oylarıyla istedikleri budur" ifadesini kullandı. Ciolacu, çıkış anketlerinin "bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu" gösterdiğini söyleyerek, Romanya halkının "okulların, pazarların, kiliselerin kapatılması ve binlerce şirketin iflasına karşı oy kullandıklarını" söyledi.

Sandıkların kapanmasının hemen ardından, Romanya Başbakanı ve PNL lideri olan Ludovic Orban, "PNL kendisini bu seçimin galibi olarak görüyor" diyerek, resmi sayımın kendilerine net bir zafer vereceğinden emin olduğunu belirtti.

Romanya'da siyasi partiler ve seçim analistleri, 6 Aralık 2020 yerel seçimlerinde korona virüs salgını nedeniyle düşük bir katılım öngörmüşlerdi, ancak Romanya'daki genel seçimlere katılımın en kötümser tahminleri bile aştığı ve tarihsel olarak düşük bir katılım yaşandığı belirtildi.

Aylin Karadeniz