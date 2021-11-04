Romanya'dan gelip fuarda iş adamını soydular, ikinci işlerinde suç üstü yakalandılar

Olay dün Yeşilköy'de bulunan fuar alanında meydana geldi. Azerbaycan uyruklu F.T. isimli iş adamı Azerbaycan'dan fuara katılmak için İstanbul'a geldi. Fuar alanında bir süre dolaşan iş adamı daha sonra yemek yemek için bir kafeye oturdu. Bu sırada cebinde 9 bin 700 dolar olan montunu oturduğu sandalyeye asarak yemeğini yemeye başladı. Bu sırada hemen arka masada bulunan yabancı uyruklu M.İ.L. ve B.B.G. isimli iki şahıs iş adamının cebinde bulunan parayı alarak kafeden uzaklaştı. Yemeğini yedikten sonra ceplerini kontrol eden iş adamı paralarının çalındığını fark edince soluğu Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde aldı.

Fuar alanında parasının çalındığı yönünde şikayette bulunan iş adamı polis ekiplerinden yardım istedi. Şahısların hala fuar alanında olacağını düşünen Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi ekipleri, olay yerine giderek kafeyi gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Kameraları inceleyen ekipler, kısa sürede hırsızların eşkallerini belirledi. Bu sırada fuar alanı içerisinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri başka bir şahsın parasını çalmak isterken suçüstü yakaladı. 2 saat gibi kısa bir sürede yakalanan hırsızlar, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanma anları kamerada

Öte yandan fuar alanında Azerbaycanlı iş adamı hedef seçen hırsızlar işbaşında görüntülendi. Güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızın, iş adamının sandalyeye asılı olan ceketindeki parayı usulca aldıkları görülüyor. Ardından yeniden keşfe çıkan 2 hırsızın başka bir kişiyi soyma çalışırken suçüstü yakalandığı güvenlik kamerasına yansıyor.

Volkan Kayalar

İLGİLİ HABER Şanlıurfa’da iş adamı kiracısı tarafından öldürüldü