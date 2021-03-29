Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu

Romanya'da korona virüse karşı aşılama programı devam ederken, 104 yaşındaki Zoea Baltag, korona aşısının ikinci dozunu aldı. Pfizer tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ikinci dozunu alan Baltag, ülkenin "aşı olan en yaşlı insanı" unvanını aldı. “Virüsten korunmanın tek yolu aşı” diyen ve aşı olmaya torunu ile gelen Baltag, “Büyük torunumu çok özledim, onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Torunlarımla birlikte olamadım çünkü virüsün bulaşma riskine karşı bugüne kadar onlardan ayrı kaldım. Ailedeki herkes aşılandı artık tatilleri birlikte geçirebiliriz” dedi. İspanyol Gribinden 2 yıl önce dünyaya gelen Baltag, aldığı ilk dozun ardından herhangi bir yan etki görmediğini sözlerine ekledi.



Romanya genelinde 936 bin 618 korona virüs vakası tespit edilirken 23 bin 114 kişi de hayatını kaybetti.