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Romen turistin kaza sonrası rahatlığı pes dedirtti

Romen turistin kaza sonrası rahatlığı pes dedirtti
Romen turistin kaza sonrası rahatlığı pes dedirtti

Navigasyonun yanlış yola döndürmesi sonucu kendi şeridinden gelmekte olan taksiye çarpan Romanya uyruklu turist, takla atan araçtan sağ kurtulan taksi şoförüne Belek bölgesine nasıl gideceğini sordu.

Kaza bugün öğle saatlerinde Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Romanya'dan kendi aracıyla tatile gelen ve yanında ailesi bulunan bir turist navigasyonun (GPS) yönlendirmesiyle yönlendirmesiyle yanlış yola girdi. Romen turist B.B. kontrolündeki CT 46 SAF plakalı otomobille, İ.T. kontrolündeki 07 T 3101 plakalı ticari taksiye çarptı.

Otomobilin kaportasını düzeltti 

Taksi şoförü İ.T., çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve takla atarak ters halde refüje düşen araçtan şans eseri sağ çıktı. Kaza esnasında takside yolcu olmaması da ayrı bir şans oldu. Olayda iki taraftan da ölen ve yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği kontrol altına alırken, diğer yandan da sürücülerin işlemleri yapıldı.
Taksi şoförü İ.T. araçtan nasıl sağ çıktığına hayret ederken, Romen turist B.B.'nin eşi ve iki çocuğu da şok içinde olup biteni izledi. İşlemleri tamamlanan taraflar ayrılırken, B.B.'nin Belek'e nasıl gidileceğini sorması "güler misin, ağlar mısın" dedirtti. B.B. binmeden önce de aracının sağını solunu kontrol etti.  

Yağmur Yıldız - Cem Denny Ekici
 

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