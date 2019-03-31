Römork faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, önceki cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüsün arkasındaki römork Suruç-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde yerinden koparak karşı yönden gelen Mehmet Kaya idaresindeki 33 TH 398 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya ile yanında oturan eşi Rabia Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları İslim Kaya, Umut Kaya, Emine Kaya ile evli kızları Cihan Sungur ve Esma Sungur ise yaralandı.

Facia kamerada

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yerinden kopan römorkun karşı yönden gelen otomobile çarpma anı yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle etrafı toz ve dumanın kapladığı gözlendi.