Rönesans enkazından kayıp çığlığı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, ‘Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan 250 dairden oluşan Rönesans Rezidans da depremde yıkıldı. Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı. Defin ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından rezidansta yaşayan 55 kişiye ulaşılamadı. 4 aydır bu kayıp kişilerden bir haber alabilmek için yakınları, hastane, mezarlık ve Adli Tıp Kurumu morgunda araştırma yapsa da bir sonuca ulaşamadı.

"Acının tarifi yok"

Kayıp olan Mehmet Şükrü ve Mevlüde Yıldız İncili'nin gelinleri Sabiha İncili, “A2 Blok'ta yaşıyordu kayıplarımız. Depremden sonra buraya geldik. A2 Blok'tan kayıp olan 55 kişiye ulaşamıyoruz. 6 Şubat'tan bu yana kayıplarımızı arıyoruz. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Ölü diri hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamadık, kayıp başvurusunda bulunduk. DNA ve parmak izi araştırmalarında da bir şey çıkmadı. Enkaz kaldırılmış ama içimizdeki yıkımın, arayış acısının tarifi yok. Biz yakınlarımıza ölü ya da diri ulaşmak istiyoruz” dedi.

"Bin 100 kilometre yol geldi"

Öğretmen Tubanur Karaman'ın babası Ali Karaman ise “Kızım Altınözü ilçesinde 2 yıldır öğretmenlik yapıyordu. Depremden bir gün önce İzmir'den uçakla Hatay'a geldi. Kızım o gece aynı okuldan arkadaşları olan öğretmenlerin yanında burada kaldı. Gece saat 01.15 gibi konuştuk. Bir daha görüşemedik. 6 Şubat'tan beri kızımdan haber alamıyorum. Son kepçe ayrılana kadar buradaydık, ulaşamadık. Çanakkale'de bin 100 kilometre yoldan geldim, çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz. Burada 55 evladımız var hepsi bizim canımız ciğerimiz. Hastanelere, morglara baktık ama bulamadık. Devletimizden bir destek istiyoruz. İlgili bakanlıklardan kayıplarımızla ilgili bir açıklama istiyoruz. Evlerin yapılması yönünde açıklama yapılıyor ama kayıpların bulunması yönünde de bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar - Veysel Korkmaz

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