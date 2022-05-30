Rönesans Holding ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışması başladı

Rönesans Holding tarafından üniversite öğrencileriyle birlikte geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla 8 yıldır düzenlenen ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasının yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl doğanın geliştirdiği inovatif yaklaşımlardan esinlenen ‘biyomimikri' ana temasıyla düzenlenen yarışma, her disiplinden üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir fikirler üretmesini amaçlıyor. Holding, 2014 yılından bu yana toplumsal faydaya odaklanarak düzenlediği ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasıyla öğrenmenin sürekliliğini, takım çalışmasını ve fikirlerin paylaşılmasını desteklerken, ‘sürdürülebilirlik' ana ekseninde geleceğin profesyonelleri olan gençlere hayal ettikleri deneyimi sağlıyor ve holdingin sunduğu iş ortamına bir adım daha yaklaşma imkanı sunuyor.

Bu yılın ana teması biyomimikri

Verilen bilgiye göre, ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışması bu yıl, doğanın kendi döngüsü içerisinde sunduğu çözümlerden ilham almayı ve doğadan esinlenmeyi ifade eden biyomimikri anlayışını odağına aldı. Kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındıran tabiatın, bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna zaten çözüm bulmuş olması da en büyük ilham kaynağı olacak. Yarışmaya katılan gençlerden, muhteşem bir denge içerisinde asırlar boyu gelişen ve örnek olan doğal sistemlerden yola çıkarak çağımızın ihtiyaçlarına uygun özgün fikirler geliştirmeleri bekleniyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulması gibi. Bir ‘fikir yarışması' olarak da tanımlanabilecek olan ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasında, bu yaklaşımla ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedefleniyor. Böylece farklı disiplinlerden gelen gençler yarışma sürecine dahil olarak ‘Doğadan İlham Alan Tasarımlar - Biyomimkri' konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini geliştirerek bir üst seviyeye taşıyabilecek.

Yarışmaya katılım koşulları ve ödüller şöyle açıklandı:

Yarışma, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine; yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açık. Yarışmaya bu yıl katılım geçmiş yıllardan farklı olarak üç farklı kategoride gerçekleşecek. Bunlar; Ürün Tasarımı, Yapı Tasarımı ve Sosyal İnovasyon.

Yarışmaya katılan her projede özgünlük temel şart. Ayrıca projenin daha önce üretilmemiş veya uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya başvurular 10 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başladı. Son başvuru tarihi ise 9 Eylül 2022. Yarışmanın sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde törenle açıklanacak.

‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla - Doğadan İlham Alan Tasarımlar - Biyomimikri' yarışması, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Mansiyon ve RGY özel ödülüne ek olarak altı farklı özel ödülle değerlendirilecek. Dereceye giren öğrenciler Rönesans Holding bünyesinde staj ve gençler için geliştirilen bir başka proje olan Pusula programında öncelik kazanacak.

Birincilik Ödülü: 30 bin TL ve Rönesans Holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam/Hollanda'da bir hafta staj ve saha çalışması.

İkincilik Ödülü: 20 bin TL

Üçüncülük Ödülü 15 bin TL

Mansiyon: 10 bin TL

RGY Özel Ödülü: 10 bin TL

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme: 10 bin TL

Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm: 10 bin TL

İyi Uygulama: 10 bin TL

Görsel Tasarım: 10 bin TL

Sosyal Sürdürülebilirlik: 10 bin TL

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı: 10 bin TL

Yarışmaya ilgili detaylara ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ adresinden ulaşılabildiği belirtildi.