Rönesans Holding'e iki ödül birden

Rönesans Holding, uluslararası şirket ve organizasyonların yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendirildiği ‘Stevie-International Business Awards'ta iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Stevie Awards'ta finale kalarak ‘Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk' kategorisinde İzmir depreminden etkilenen çocuklar için hayata geçirdiği ‘Duygu Paylaşım Evi' ile ‘Gümüş Stevie' ödülünü kazanan holding, ‘Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Çevre' kategorisinde, 2015'ten bu yana üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' projesi ile de ‘Bronz Stevie' ödülünün sahibi oldu.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Stevie Awards'ta, Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevre kategorilerinde ödüle layık görülen sosyal sorumluluk projeleri için şunları söyledi: “Ekim 2020'de meydana gelen ve İzmir'de büyük yıkıma, derin acılara yol açan Ege depreminin ardından holding olarak depremzedelere destek olmak için harekete geçtik. Afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden birinin depremzedelere yönelik psikolojik destek olduğu inancıyla ‘Duygu Paylaşım Evi' projemizi hayata geçirdik. Özellikle depremden etkilenen çocuklarımızın kaygılarını gidermek ve psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla, Türk Psikologlar Derneği (TPD) iş birliğiyle uzman psikologlar eşliğinde terapi desteği verilmesini sağladık. Bu süreçte 2 binin üzerinde yapılan görüşme ile 416 çocuk ve ailelerine destek olduk.”

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevreci yapılarda yaşaması hedefiyle üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürü kazandırmak için 2015'te ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' projesini başlattıklarını belirten İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu projemizle ‘Bronz Stevie' ödülüne layık görülmemizden de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Çevre ile ilgili hassasiyetlerin bilincinde olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmanın ancak gençleri bu tür çalışmalara dahil ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz. Holding olarak, bundan sonra da çocuk ve gençlerimizi desteklemeye, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.