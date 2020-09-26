Rönesans'ın Rusya'daki projesine yeni bir ödül

Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de 1,2 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Neva Towers, 345 metre yüksekliğe sahip 79 katlı bir konut binası ve 65 katlı bir ofis binası olmak üzere iki çok katlı yüksek binadan oluşuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre CRE All-Russia Awards 2020'de, En İyi Karma Proje ve Yılın En İyi Anlaşması ödüllerine layık görülen Neva Towers'a ödülleri, 24 Eylül akşamı Moskova'da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Rusya'da gayrimenkul sektörün kanaat önderlerinin inisiyatifi ile başlatılan CRE All-Russia ödülleri, 2003 yılından bu yana gayrimenkul sektöründeki en önemli ve prestijli ödülü olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans'ın, Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi olarak adlandırılan ve Moscow City olarak da bilinen bölgede, içinde Neva Towers'ın da olduğu, bölgenin en yüksek yapısı Federation Tower ve Evolution Tower gibi üç önemli projede imzası var.

Neva Towers daha önce de Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) kapsamında “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilmişti. Neva Towers projesi aynı zamanda çevre dostu özellikleri nedeniyle LEED Altın Sertifikası'na sahip.