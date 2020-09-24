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Rosenborg Alanyaspor Canlı Anlatımı

Rosenborg Alanyaspor Canlı Anlatımı
Rosenborg Alanyaspor Canlı Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg deplasmanına çıkıyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

ROSENBORG 0 - 0 ALANYASPOR

16' Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Moubandje'nin ortasında kaleci Hansen ile Bareiro çarpıştı ancak öncesinde ofsayt bayrağı havada...
14' Sağ kanatta topla buluşan Efecan'ın arka direğe doğru yaptığı ortada Reginiussen, Bareiro'dan önce araya girerek tehlikeyi önledi.
13' Salih'in pasında topla buluşan Bareiro rakibinini müdahalesiye yerde kaldı ve faul bekledi ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
11' Kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda top barajdan geri geldi.
10' Skjelbred, ceza sahası yayının hemen gerisinde Efecan'ın hamlesiyle yerde kaldı. Karar faul. Tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak ev sahibi ekip...
9' Bu dakikalarda Rosenborg topa daha çok sahip olan taraf. Alanyaspor rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor...
7' Konate'nin derinlemesine pasında Islamovic'ten önce Juanfran araya girdi ve tehlikeyi önledi.
4' Hedenstad'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Islamovic kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
2' Rosenborg ilk dakikalar itibarıyle oyunu Alanyaspor yarı alanına yıkmaya çalışıyor.

MAÇ BAŞLADI!

 

Rosenborg'un 11'i: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Adegbenro, Islamovic.

A. Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Fatih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

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