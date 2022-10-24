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Roslyn Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 2 can kaybı

Roslyn Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 2 can kaybı
Roslyn Kasırgası'nın vurduğu Meksika'da 2 can kaybı

Meksika’yı vuran Roslyn Kasırgası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Roslyn Kasırgası’nın vurduğu Meksika’da 2 can kaybı - Tıkla İzle

 Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'nın Nayarit eyaletindeki Santiago Ixcuintla şehrinde karaya vurmasının ardından ilk can kayıpları yaşandı. Kasırga nedeniyle ülkenin batı bölgelerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya devam ederken, çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kasırga nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, ilk kurbanın Nayarit eyaletinde yer alan Rosamorada şehrinde çöken evinin altında kalan 39 yaşındaki Ana Rosa Moreno adlı bir kadın olduğunu bildirdi. Diğer kurbanın ise Santiago Ixcuintla şehrinde üzerine duvar yıkılan Gilberto Hernandez adlı 80 yaşındaki bir adam olduğu ifade edildi.
 

Saim Sevinç
 

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