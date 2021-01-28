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Rotterdam'da tema parkında büyük yangın

Rotterdam'da tema parkında büyük yangın
Rotterdam'da tema parkında büyük yangın

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir tema parkında yangın çıktı. Kundaklama şüphesiyle 14 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Rotterdam'da tema parkında büyük yangın - Tıkla İzle

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Plaswijckpark tema parkında gece saatlerinde geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılırken, ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı. Rotterdam polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, internette dolaşan bir videoya dayanarak 14 yaşındaki bir çocuğun "kundaklama" şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Tema parkında tiyatro binasının yanı sıra oyun alanları, tur teknesi ve bir hayvanat bahçesi bulunuyordu. Polis, çıkan yangından hayvanların zarar görmediğini ve güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangından kısa s

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