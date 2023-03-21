Rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı, vekillik için yola çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Tarih yeniden bizi göreve davet ediyor. Herkesi CHP çatısı altına bekliyorum” davetiyle aktif siyaset yaptığı AK Parti'den ayrılan İlker Alkız (33), geçtiğimiz yıl Haziran ayında İzmir'de yapılan törenle CHP'ye katıldı. Alkızın yakasına altı oklu rozeti bizzat CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Taşın altına elimi koydum

İş insanı Alkız, “Bu ülkede yaşananlardan ben de herkes gibi rahatsızım. Genel Başkanımızın geçtiğimiz yılki krtik süreçteki demokrasi, birlik ve beraberlik çağrısı çok önemliydi. Ülkemiz bir yol ayrımında. Bunu özellikle gençlerin iyi görmesini istiyorum. Bu zorlu süreçte ben de taşın altına elimi koymak istedim ve mensubu olmaktan büyük onur ve şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili aday adayı oldum” dedi.

Sorunlar hızla bitecek

CHP İzmir Birinci Bölge Milletvekili Aday Adayı Alkız, sözlerine şöyle devam etti: “Artık değişim kaçınılmaz. Bu değişimin öncülüğünü de gençler yapacak. 14 Mayıs'ta ülkemiz için kader seçimi olacak. Sürekli sahada olan biri olarak sorunları çok iyi biliyorum. Esnafımız, öğrencimiz, emeklimiz, sanayicimiz, otomotivcimiz… Kısacası tüm kesimler Millet ittifakının iktidarında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında nefes alacak. Ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Heyecanımız büyük. Doğup büyüdüğüm İzmirime hizmet etmek istiyorum. Takdiri parti büyüklerimiz verecek. Gerçekten her şey güzel olacak”

Alkız, 1990 yılında İzmir'de doğdu. Hüseyin Akdağ İlkokulu'nda başlayan eğitim hayatı Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Renault Motor Laboratuvarında devam etti. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otomotiv bölümünden mezun oldu. İş hayatına 9 yaşında babasının Karabağlar'daki araba tamiri dükkanında başladı. Geçen süreçte birçok firmada görev aldı. Son olarak da kendi işini kurdu ve Alkız Otomotiv'de iş hayatını sürdürüyor. Alkız evli ve iki çocuk babası.

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