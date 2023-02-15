RTÜK Başkanı Şahin: 'RTÜK'teki çoklu SKAAS ekranımız gösteriyor ki Türkiye Tek Yürek'

RTÜK Başkanı Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yardım amaçlı Türkiye Tek Yürek ortak yayını üzerine paylaşımda bulundu. Başkan Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK'teki çoklu SKAAS ekranımız gösteriyor ki Türkiye Tek Yürek Duyarlı medyamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ortak canlı yayın devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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