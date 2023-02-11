RTÜK Başkanı Şahin: 'Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikte takip ediliyor'

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı süreçte bazı medya kuruluşlarının ısrarla provokasyon yapma çabalarının vatandaşlar tarafından takip edilerek bunların kendilerine iletildiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman



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