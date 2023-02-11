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RTÜK Başkanı Şahin: 'Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikte takip ediliyor'

RTÜK Başkanı Şahin: 'Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikte takip ediliyor'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Yanlışta ısrar eden yayıncılar titizlikte takip ediliyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, depremlerle ilgili yayın yapan kuruluşlara ilişkin, “Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı süreçte bazı medya kuruluşlarının ısrarla provokasyon yapma çabalarının vatandaşlar tarafından takip edilerek bunların kendilerine iletildiğini belirterek, “Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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