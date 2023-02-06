RTÜK Başkanı Şahin'den dezenformasyon uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yayıncıların deprem bölgesinde yapılan arama kurtarma faaliyetlerine zarar verici, halkı paniğe sürükleyen ve dezenformasyona yönelik bilgileri paylaşmamaları yasal zorunluluktur. Resmi ve sivil tüm ekiplerin canla başla yürüttüğü çalışmaları sekteye uğratacak moral bozucu yayınlar yapmak hiçbir medya kuruluşunun hakkı ve haddi değildir. Tüm medyayı sorumlu yayıncılığa davet ediyorum. Bazı medya kuruluşlarının yayıncılık ilkelerine uymadıklarını tespit ettik. Afet karşısında tek yürek olan halkımızı doğru bilgilendirmeyenleri, askeriyle polisiyle tüm yetkilileriyle sahada olunmasına rağmen algı çalışması peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Art niyetli olarak manipülatif yayın yapan kuruluşları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Üst Kurul olarak bu tarz yayınları yakından takip ettiğimizi tekrar belirtir, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadelerini kullandı

Musa Enes Aksakal



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