RTÜK İletişim Dergisi artık yayında

Üst Kurulun yayıncılık alanındaki konumu, düzenlediği alanın dinamik yapısı, günümüzde yayıncılık teknolojilerinin topluma etkisi, teknik ve sosyal boyutuyla medyanın kapsamı ve içeriğinin önemi göz önüne alınarak uluslararası nitelikte dizayn edilen RTÜK İletişim Dergisi, yayıncılık alanına yeni bir vizyon getirecek. İlk sayısı yayımlanan dergide medya çalışanlarının istifade edeceği bilgiler derlenerek medyanın hizmetine sunuldu. Medya profesyonellerinin kendilerini geliştirebileceği yazılar dergi içeriğinde her sayıda yer alacak. Dergide ebeveyn ve gençlerin yararlanacağı makaleler, alanında uzman kişiler tarafından dosya halinde ele alınacak. Medya alanının işleyişinin etkinliğini arttırma, medya paydaşları olan izleyici ve dinleyicilerin daha aktif birer medya okuryazarı olmasını sağlama adına medyanın sosyolojisi, psikolojisi, ekonomisi de detaylarıyla RTÜK İletişim Dergisi'nde işlenecek.

İlk sayı dolu içeriği ile alanının en iyi dergisi olmaya aday

RTÜK İletişim Dergisi, ilk sayısında birbirinden değerli isimlere ve önemli dosyalara yer veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Prof. Dr. Edibe Sözen, Aydın Doğan Yalçındağ, Hasan Hüseyin Ertok, İbrahim Uslu gibi isimlerin aralarında bulunduğu kıymetli yazarlar dergiin ilk sayısında okuyucularla buluşuyor. İlk sayısında “Medya ve İslam Düşmanlığı”nı özel tema olarak belirleyen RTÜK İletişim Dergisi, takviye edici gıda reklamlarının yanıltıcı yönü, engelli bireylerin medyada temsili, yapay zeka, medya okuryazarlığı, çocuk ve medya, yeni medya kullanım alışkanlıkları araştırması, ana akım medyada kadın temsili gibi çok farklı konu başlıklarına eğiliyor. RTÜK İletişim Dergisi, temmuz sayısıyla radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık alanında çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere ilişkin sorunlu hususlara da ayrıca yer veriyor.

“RTÜK'ün tüm paydaşlarla olan bağlantısı güçleniyor”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK İletişim Dergisi'nin alana yeni bir soluk getireceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize, yazılarıyla RTÜK İletişim Dergisi'ne anlam katan yazarlarımıza, editoryal süreci yürüten yayın kurulu ekibi ile bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”

1994'te başlayan çalışmalarına yeni bir ivme katan RTÜK, Türk toplumunun değerlerini koruma, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olma hedefiyle yola hızla devam ediyor.



Doğukan Can Yüksel

