RTÜK İletişim Dergisi'nin yeni sayısı yayında

Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan “RTÜK İletişim Dergisi”nin yeni sayısı yayınlandı. Dijital olarak RTÜK'ün web sitesine eklenen dergi, birbirinden kıymetli makalelerle göz dolduruyor. Üst Kurul çalışanlarının çıkardığı dergi, yayıncılık alanına adeta ışık tutuyor. Toplumsal bir sorun olan şiddet ve şiddetin medyada işleniş biçimi yeni sayının dosya konusu oldu. Derginin kapağında ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddete yer verildi. Konuya ilişkin yazıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaleme aldı. Bakan Koca, yazısında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, şiddetin önlenmesinde medyanın rolüne işaret etti.

Yayınlardaki şiddet içerikleriyle mücadele

Derginin son sayısında şiddetle mücadele konusu detaylarıyla irdelenirken, RTÜK'ün düzenlediği “Şiddet ve Medya Çalıştayı”na özel vurgu yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuya ilişkin görüşlerini okurlarla paylaştı. Kadına yönelik şiddetin de ele alındığı RTÜK İletişim Dergisi'nde Gazeteci Şebnem Bursalı'nın “Kadına Şiddet ve Medya” başlıklı makalesi dikkat çeken yazılar arasında yer aldı. Prof. Dr. Vahit İlhan'ın akademik çalışması “Şiddetin Dijital Görünümü: Siber Zorbalık” yazısı ise, özellikle çocuk ve gençlerin korunmasını hedefliyor. TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun “Kamu Hizmeti Yayıncılığının Algı Yönetimi ve Şiddet İçerikli Yayınlara İlişkin Yaklaşımı” konulu yazısı da derginin önemli içeriklerinden bir tanesi olarak ön plana çıktı. Sırbistan Elektronik Medya Düzenleyici Kurulu Başkanı Olivera Zekic'in “Televizyonda Yazılı Basına Göre Çok Daha Az Şiddet Var” makalesi ile RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk'ün “Şiddetsiz Yayınlar, Şiddetsiz Yarınlar” başlıklı yazısı ile medya ve şiddet konusu tüm yönleriyle ele alınmış oldu.

Muhammed Musab Gümüşer

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