RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor

6112 sayılı Yasa'dan gelen yetki ile toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesinde yürütülüyor.

6112 sayılı Kanun'un 17. maddesinde de, “(2)Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. (3) Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi'ne taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz" deniliyor.

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, yeni "Önemli Olaylar Listesi”nin hazırlanması için süreci başlattı. İlgili taraflar ve tüm vatandaşlardan gelecek talepler, 1 ay içerisinde onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletilecek. Gelecek görüşlere göre listeye son şekli verilerek, Üst Kurul'da görüşülecek. Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek olan mevcut listeye ise https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830 adresinden ulaşılabiliyor.