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RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı
RTÜK sosyal izolasyona dikkat çekmek için kamu spotu hazırladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal izolasyon sürecinde vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunarak bir kamu spotu hazırladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Vatandaşların salgından korunması için Türkiye genelinde hep bir ağızdan "Evde Kal" çağrısı yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK), sosyal izolasyona dikkat çekmek için "Yarın sağlıkla kucaklaşmak için bugün #evdekal" sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. RTÜK tarafından hazırlanan kamu spotunda, kapanan ev, kuaför, cami, otel ve kafe kapılarının yakında yeniden açılacağına ve gelen gidenin eksik olmayacağına dikkat çekildi.

Mevlüt Hasgül
 

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