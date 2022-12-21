RTÜK'ten Halk TV'ye üç kez program durdurma cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yaptığı yorumları inceledi. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti. Üst Kurul, Medya Mahallesi'nin başka bölümlerinde ise terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır'daki saldırılarını yorumlayan sunucu Arslan'ın açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi. Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek, Halk TV hakkında idari para cezası ve üç kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Halk TV'nin yanı sıra Tele 1, Habertürk, FOX TV ve FM TV'ye de yayınlarda geçen çeşitli suç ve iftira niteliğindeki söylemlere de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yunus Emre Aytekin

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