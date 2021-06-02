İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok

RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok
RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü. Rapora göre, FOX’ta yayınlanan “Masumiyet” dizisine, Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” programına ve KRT’de yayınlanan “Söz Meclisi” programına idari para cezası verilmesine hükmetti.

RTÜK tarafından yayınlanan rapora göre, kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri içeren Masumiyet dizisini yayınlayan FOX'a idari para cezası müeyyidesi kararı alındı. Rapora göre, RTÜK tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşulan Halk TV'nin “Sözüm Var” programına idari para cezası verilme kararı alındı. Ayrıca, rapora göre, KRT'de yayınlanan “Söz Meclisi” programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun ifadelerinden dolayı RTÜK tarafından kanala idari para cezası verilmesine hükmedildi.

Mustafa Cenik

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.