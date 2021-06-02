RTÜK'ten kadına şiddete geçit yok

RTÜK tarafından yayınlanan rapora göre, kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri içeren Masumiyet dizisini yayınlayan FOX'a idari para cezası müeyyidesi kararı alındı. Rapora göre, RTÜK tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşulan Halk TV'nin “Sözüm Var” programına idari para cezası verilme kararı alındı. Ayrıca, rapora göre, KRT'de yayınlanan “Söz Meclisi” programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun ifadelerinden dolayı RTÜK tarafından kanala idari para cezası verilmesine hükmedildi.

Mustafa Cenik