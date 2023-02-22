RTÜK'ten medya kuruluşlarına üst sınırdan ağır yaptırım

“Devletin düşmanı olmak haktır” sözlerini yayınlayan Halk TV ceza aldı.

RTÜK toplantısında Halk TV'nin iki ayrı dosyası görüşüldü. “Büyük Felaket Özel Yayın” programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın “Buradaki tablodan sonra herkes şunu kafasına kazıyabilir. Bu ülkede böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur” şeklindeki sözleri yayıncı kanala yaptırım getirdi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” hükmünü ihlal eden Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Halk TV'nin ikinci raporu ise deprem bölgesinden yayına bağlanan Şirin Payzın'ın sözlerine ilişkindi. Toplantıda Payzın'ın bölgede sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları masaya yatırıldı. Üst Kurul, sözlerin Yasada geçen “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiğini belirleyerek Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

2 rapor da Tele 1 için düzenlendi

Tele 1'in “18 Dakika” programında Merdan Yanardağ'ın depremdeki yıkımın sorumlusunun siyasi iktidar ve belediyeler olduğunu öne sürmesi ve “İnsanlar bile bile bu merkez sağ, muhafazakar partilere, gerici partilere oy vermeye devam ettiler. Gölcük depreminin nedenini ‘ya işte oradaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Donanma Komutanlığı'nın orduevinde dans ediyorlardı, bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu.' diyen zihniyet bugün iktidardır” şeklindeki sözleri de yayıncılık ilkesi ihlali kabul edildi. RTÜK, Tele 1 hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası kararı verdi.

Aynı kanalın “Forum” programında ise, sunucu Namık Koçak'ın Macar Arama Kurtarma ekibinin başından geçtiğini iddia ettiği, “Bir benzinlikte pet şişe suyun dövizle parasını istediler şeklindeki sözleri rapora konu oldu. Söz konusu yayında teyit edilmemiş, kulaktan dolma bir bilginin yüzde yüz gerçekmiş gibi anlatılması daha sonra Macaristan Büyükelçisi Victor Matis tarafından da yalanlanmıştı. Üst Kurul, sorumlu yayıncılık yapmayan Tele 1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

FOX'a üst sınırdan idari para cezası

FOX'ta yayınlanan “Orta Sayfa” programında moderatör Doğan Şentürk'ün, AFAD'ın yardımları engellediği sözleri yaptırıma uğradı. RTÜK, yayıncı FOX'a üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Evren Doğru



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