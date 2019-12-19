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Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı?

Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı?
Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı?

Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? İşte Ruam hastalığı ile ilgili bilgiler...

RUAM HASTALIĞI NEDİR?

Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei'dir. Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile kemoterapötiklere (antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlar ) karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır. Bazı kültürlerde at eti tüketiliyor olsa da ülkemizde genel olarak tüketilmeyen bir hayvandır. Bu aşamada, kaçak olarak getirilen at etlerini farkında olmadan yiyen kişilerde ruam hastalığı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda bulaşabilmektedir. Araştırmalar, bulaşık sularının içilmesi ile de bu rahatsızlığın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple at sahiplerinin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.

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