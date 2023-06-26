Ruanda'ya sınır dışı edilecek her bir yasa dışı göçmenin maliyeti İngiltere'ye 169 bin pound



Ruanda hükümeti ile yasa dışı göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya varan İngiltere hükümeti, yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya göndermenin maliyetini açıkladı. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı edilecek her bir yasa dışı göçmenin maliyetinin İngiltere'ye yaklaşık 169 bin pound olmasının beklendiği aktarıldı.

Hükümet, her bir yasa dışı göçmene ev sahipliği yapması için Ruanda'ya ortalama 105 bin pound, uçuş ve refakat için 22 bin pound ve kabul ve hukuki işlemler için 18 bin pound harcanmasının beklendiğini ifade etti.

"Hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman yaptığı açıklamada, söz konusu maliyetlerin İngiltere'ye ulaşmaya çalışan diğer yasa dışı göçmenler üzerindeki caydırıcı etkisi ve göçmenlerin barınma maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, önlem alınmadığı takdirde yasa dışı göçmenlerin barınma maliyetinin şu anda yılda yaklaşık 3,6 milyar pounddan 11 milyar pounda yükseleceğini ifade etti. Braverman, "Ekonomik etki değerlendirmesi, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi Ruanda'ya uçuşlar hakkındaki kararını perşembe günü açıklayacak

İngiltere hükümeti, Fransa'dan Manş Denizi üzerinden küçük tekneler ve botlarla İngiltere'ye gelen yasa dışı göçmenleri 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderme planının yasa dışı göçü caydırmak için etkili bir plan olarak görüyor. Geçtiğimiz sene haziran ayında Ruanda'ya planlanan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile engellenmiş, aralık ayında ise İngiltere Yüksek Mahkemesi söz konusu yasa dışı göçle mücadele politikasının yasal olduğuna karar vermişti.

Söz konusu kararın temyize taşınmasının ardından perşembe günü Yüksek Mahkemenin Ruanda'ya uçuşların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, geçtiğimiz sene 45 bin, bu yıl ise şu ana kadar 11 binden fazla yasa dışı göçmen, küçük tekneler ve botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmişti.

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