Ruhani: 'Aşının satın alınmasına yönelik çıkan sorunları çözmede başarılı olduk'

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19 aşısının satın alınmasıyla alakalı son bilgileri paylaştı. Ruhani, Covid-19 ile mücadelede başarılı olduklarını ve alınan son kısıtlama kararları sonrasında ülkede kırmızı seviyede eyalet kalmadığını belirterek, “Turuncu seviyelerdeki eyaletlerde tablo iyiye doğru gidiyor. Halkımıza sağlık protokollerine uydukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Covid-19 aşısının satın alımına değinen Ruhani, aşısın satın alınması ve korunmasıyla ilgili sorunlarının olmadığını ifade ederek, “Elbette korona virüs aşısının satın alınmasıyla ilgili bazı sorunlar ile karşılaşabliyoruz. Ancak bu sorunları adım adım çözüyoruz. Şu ana kadar da aşının satın alınması ile alakalı çıkan sorunları çözmede başarılı olduk” dedi.

“Ülkeye giren her bir ürün için büyük savaşlar verdiğimizi bilin”

ABD'nin korona virüs aşısının satın alınmasıyla alakalı İran'a sorunlar çıkarttığını aktaran Ruhani, “Dini lider Ayetullah Hamaney'in yaptırımların etkisiz kılınmasıyla alakalı vermiş olduğu emir doğrultusunda aşısının satın alınması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ülkeye giren her bir ürün için büyük savaşlar verdiğimizi bilin” ifadesini kullandı. Ruhani, ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısının satın alınması ile alakalı oluşan sorunları çözdüklerini ve aşının İran'a getirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Avrupa ve İngiltere'de artan korona virüs vakalarına işaret eden Ruhani, bu ülkelerden İran'a yolcuların gelmemesi gerektiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek, “Kalabalıkların önüne geçmeliyiz ve Avrupa ülkelerinden İran'a gelecek yolcular konusunda gerekli önlemleri almalıyız” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk