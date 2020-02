Ruhani: “Bölgede gerilimin artması kimsenin yararına olmayacaktır”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile korona virüsü ve İdlib konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada iki ülke arasında korona virüsü nedeniyle sağlık bakanlıkları protokollerinin uygulanmasına İran'ın hazırlıklı olduğunu belirten Ruhani, iki ülke vatandaşlarının gidiş gelişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

İdlib'de sivil can kayıplarının önlenmesi ve terör ile mücadelenin dikkate alınması gereken konular olduğunu kaydeden Ruhani, “İdlib'de bulunan terör örgütleri ile mücadele ve yine burada bulunan sivillerin can kaybını önlemek oldukça karmaşık bir durum. Çünkü bir yandan sivillere yönelik can kayıplarını önlemek ve diğer yandan terörün kökünü yok etmemiz gerekiyor” dedi.

Ruhani Türkiye, İran ve Suriye arasında gerçekleştirilecek üçlü bir toplantı teklifinde bulunurken, Suriye'deki temel politikalarında değişikliğin olmadığını belirterek, “Suriye'nin toprak bütünlüğü, terör ile mücadele, sivil can kayıplarını önlemek ve İdlib sorunu yapılacak bu toplantı ile çözüme kavuşturulabilir” dedi.

Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için Astana işbirliğinin devam etmesi gerektiğine işaret eden Ruhani, Astana sürecinin bölge emniyetini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bölgede gerilimin artması kimsenin yararına olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Ruhani, “Biz gerginliği azaltarak sürece devam etmeliyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, İdlib'deki meselenin süratli şekilde çözülmesine dair daha önce yaptığımız anlaşma doğrultusunda önümüzdeki üçlü zirvede görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir” dedi.

Aynur Sena Çabuk