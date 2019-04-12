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Ruhani Lider Dalai Lama hastaneden taburcu edildi

Ruhani Lider Dalai Lama hastaneden taburcu edildi
Ruhani Lider Dalai Lama hastaneden taburcu edildi

Ruhani lider Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Tibetli ruhani lider Dalai Lama'nın özel sekreteri Tenzin Taklha yaptığı açıklamada, "Dalai Lama bu sabah hastaneden taburcu edildi. Yaşadığı göğüs enfeksiyonundan kurtuldu. Sağlık durumu şu an daha iyi. Dramsala şehrine geri dönmeden önce Yeni Delhi'de bir kaç gün dinlenecek "dedi.

Ruhani lider Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle 3 gün önce rahatsızlanmıştı. Lama'nın özel sekreteri Tenzin Taklha, Tibetli Budist rahibin Yeni Delhi'de gençlik liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra rahatsızlanarak Max hastanesine kaldırıldığını söylemişti.

Dalai Lama olarak bilinen Tenzin Gyatso'nun Tibet'ten Hindistan'a sürgün olarak gelmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Lama, o zamandan beri milyonlarca Tibetli Budist tarafından saygı görüyor. Hindistan ise Lama'yı resmen en saygın ve onur konuğu olarak nitelendiriyor.  

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