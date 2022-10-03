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Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu
Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu

Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, “Neden tabanca taşıyorsunuz?” sorusuna “Çiftliğim var” diyerek kendini savundu.

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu - Tıkla İzle

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 42 NR 717 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Yapılan ikazın ardından uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü Ramazan T.'nin (40) Genel Bilgi Taraması yapılırken suç unsurlarına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç içerisinde arama yapıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan
 

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