Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, 'Çiftliğim var' diye kendini savundu

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 42 NR 717 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Yapılan ikazın ardından uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü Ramazan T.'nin (40) Genel Bilgi Taraması yapılırken suç unsurlarına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç içerisinde arama yapıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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