Ruhsatsız tabancayla yakalandı, 'Devletimiz vermiyor' deyip kendini savundu

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 202 plakalı otomobile durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Bayram B.'nin (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve üst araması yaptı. Şahsın üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç içerisinde bekçiler tarafından yapılan aramada koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

“Devletimiz ruhsat vermiyor, mecbur ruhsatsız taşıyorum”

Araçta silahın bulunmasının ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü kendine sorulan sorulara verdiği cevapla da pes dedirtti. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek silah taşımaya mecbur olduğunu dile getiren sürücü, “Ruhsatlı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide bizde kendimizi koruyalım. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum” dedi. İlginç savunması ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yavuz Akkan

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