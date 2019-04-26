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Rum subay seri katil çıktı

Rum subay seri katil çıktı
Rum subay seri katil çıktı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ilk seri katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, aralarında kadın ve kız çocuklarının olduğu 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

Kıbrıs Rum Kesimi, Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas'ın işlediği cinayetlerle sarsıldı. Güney Kıbrıs'ta yetkililer, Rum subay 35 yaşındaki Nikos Metaksas'ın 7 kadını ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Metaksas, öldürdüğü kadın ve çocukların listesini polise vererek cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Yerel medya, yaşanan cinayetleri ilk seri cinayetler olarak belirtti. 

Bu ay başında bir maden kuyusu yakınlarında iki kişinin cesetleri bulunmuş, dün ise Lefkoşa yakınlarında zanlının gösterdiği bir yerde bir kadının cesedinin bulunduğu açıklanmıştı. Şu ana kadar öldürülenler arasında Filipinli bir kadın, Romanyalı bir kadın ve 8 yaşındaki bir kız çocuğu bulunuyor. Ayrıca öldürülen kadınlardan birinin Hindistanlı ya da Nepalli olduğu belirtiliyor. Öldürülen bir kadının 6 yaşındaki kızının ise kayıp olduğu açıklandı. Kız çocuğunu bulabilmek için araştırmalar sürüyor. 

Seri cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken İngiliz uzmanlardan yardım istendi.  

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