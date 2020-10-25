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Rumeli Feneri açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı

Rumeli Feneri açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı
Rumeli Feneri açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı

Rumeli Feneri'nde sabah ava çıkan balıkçıların ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayının ilk incelemelere göre Osmanlı döneminden kalma olabileceği belirtildi.

Rumeli Feneri açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında sabah saatlerinde balık avlamak için ağ atan balıkçılarım ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayını bulan balıkçılar kısa süreli panik yaşadı. Ardından limana yanaşan teknenin yanına ihbar üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri geldi. İlk incelemelere göre mayının Osmanlı döneminden kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ağlarına mayın takılan balıkçı Taha Deniz, “Sabah Rumeli Feneri'nden açıldık. İstisna bir durum gerçekleşti. Ağımızda bir ağırlık vardı. Mayın olduğunu bilmiyorduk. Tekneye almış bulunduk. Mayın olduğunu sonradan fark ettik. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdik. Bomba ekipleri gelecek. Patlayacak mı artık bakacaklar. Şu an tehlike devam ediyor. İşin doğrusu korktuk. Hep beraber uzaklaştık mayından ama ne kadar uzaklaşabilirsin ki, teknenin içindeyiz” dedi.

Mayını bulduklarında korktuklarını belirten balıkçı Uğur Topal da, “Sabah ağları attığımızda balık yerine mayın çıktı. İki saat yol geldik o korkuyla birlikte” diye konuştu.

Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam
 

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