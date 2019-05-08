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Rumeli Paçası Nasıl Yapılır? Rumeli Paçası Tarifi

Rumeli Paçası Nasıl Yapılır? Rumeli Paçası Tarifi
Rumeli Paçası Nasıl Yapılır? Rumeli Paçası Tarifi

Rumeli Paçası Tarifi burada

Malzemeler

1 kibrit kutusu margarin
3 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı et suyu 
1 tatlı kaşığı sirke
2 diş sarımsak

Sosu için
100 gr kıyma
Çeyrek paket margarin
1 yemek kaşığı salça

Hazırlanışı:

Sarımsakları iyice dövün ve yumurtayı, unu, tuzu et suyuyla harmanlayıp orta dereceli bir ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Bir taraftan da sosu için kıymayı yağda salçayla birlikte kavurun. Pişen paçayı tabaklara koyun ve üzerine sosu döküp servis yapın. Özellikle ramazanda iftariyelik olarak sunulan paça mutlaka sıcakken yenmelidir, isteğe göre sosu, kıyma yerine sucukla da yapılabilir.

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