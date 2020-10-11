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Rumlardan KKTC'ye havai fişekli tahrik

Rumlardan KKTC'ye havai fişekli tahrik
Rumlardan KKTC'ye havai fişekli tahrik

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına havai fişek atmaya çalıştı.

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik - Tıkla İzle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi. Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına atmaya çalıştı. Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir. Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır” denildi.

Emir Abdurrahman Bulut

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